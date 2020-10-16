СК: «Тихановская объявлена в межгосударственный розыск за призывы к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности страны»

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская находится за пределами страны. Фото: архив "КП"

Следственный комитет Беларуси подтвердил, что Тихановская объявлена в межгосударственный розыск. Напомним, об этом сегодня сообщило МВД России.

СК говорит, что продолжается расследование уголовного дела, возбужденного Генпрокуратурой по ч. 3 ст. 361 УК РБ.

- В ходе расследования получены доказательства, свидетельствующие о совершении отдельными лицами, входящими в состав организации, именуемой «Координационный совет», действий, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинение вреда национальной безопасности РБ, - написал Следственный комитет в своем телеграм-канале.

Сообщается, что в числе лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, Тихановская "объявлена в межгосударственный розыск за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности РБ".

Напомним, ранее генпрокурор Беларуси Александр Конюк (уже бывший. - Ред.) сообщал, что создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

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