Из-за прогулов студентов лишат стипендий

Если студенты будут прогуливать пары, они могут лишиться стипендии. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Национальный правовой портал опубликовал изменения в порядок назначений и выплат стипендий студентам и учащимся. Так, теперь за прогулы студенты будут лишаться стипендий.

Получать стипендию будут студенты, «не допустившие более 10 часов пропусков учебных занятий без уважительных причин в течение месяца, предшествующего месяцу выплаты стипендии».

Напомним, в начале учебного года в Минске студенты устроили марш. Молодые люди потребовали остановить насилие в стране и провести новые выборы. Прошли задержания, после чего студенты стали массово писать заявления на выход из БРСМ.

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