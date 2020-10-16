ВОЗ заявила о неэффективности 4 лекарств от коронавируса

В рамках солидарных испытаний для оценки сейчас проводится рассмотрения новых противовирусных препаратов, иммуномодуляторы и моноклональные антитела Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На своем официальном сайте Всемирная организация здравоохранения опубликовала результаты подведенных промежуточных итогов полугодовых исследований препаратов, которые используются для лечения коронавируса.

Solidarity Therapeutics Trial показали, что ремдесивиром, гидроксихлорохином, лоинавиром или ритонавиром и интерфероном оказывается незначительное либо вообще не оказывается никакое влияние на смертность и протяженность коронавируса у госпитализированных пациентов с этим диагнозом.

Более 30 стран принимали участие в исследовании. Велось изучение влияния препаратов на общую смертность, необходимость в проведении искусственной вентиляции легких и длительность нахождения инфицированных в медучреждениях.

В рамках солидарных испытаний для оценки сейчас проводится рассмотрение новых противовирусных препаратов, иммуномодуляторов и моноклональных антител.

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Также он отметил, что летом заболеваемость коронавирусом снизилась, а сейчас идет вторая волна (подробности).