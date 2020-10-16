Кремль прокомментировал объявление Тихановской в розыск

Светлана Тихановская находится в розыске. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что объявление Светланы Тихановской в межгосударственный розыск Москва не расценивает как политически мотивированный случай. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

- У нас нет вопросов к Тихановской, мы ее в розыск не передавали, она была передана в розыск белорусскими правоохранителями, а мы, в свою очередь, имеем с ними единую систему и единые обязательства, - сказал Дмитрий Песков.

По его словам, у России "есть достаточно четкие обязательства по союзным документам".

У Пескова спросили, подпадает ли ситуация с Тихановской под случаи, когда одно государство считает политически мотивированным преследование человека другим государством.

- Нет, не подпадает, - сказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Песков.

Напомним, МВД России объявило, что Светлана Тихановская передана в межгосударственный розыск. Уже затем Следственный комитет Беларуси сообщил, что в числе лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, Тихановская "объявлена в межгосударственный розыск за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности РБ".