Глава КГБ Тертель: У нас есть информация о готовящейся провокации в Беларуси

В КГБ заявили, что к ним поступила информация о готовящейся в Беларуси провокации. Фото: БелТА

Глава КГБ Иван Тертель заявил, что имеется информация о готовящейся провокации в Беларуси. Информация о них поступает в ведомство из самых разных источников. Об этом сообщили в БелТА.

- За последние дни мы из различных источников, некоторые из них находятся за границей, а также от наших партнерских спецслужб, получаем информацию о том, что в Беларуси готовится провокация. Цель - дестабилизация сложившейся ситуации в стране на фоне уменьшающейся активности на улицах и срыв планов, которые были предложены трудовым коллективам, студенчеству с целью инспирации протестного движения, - заявил глава ведомства.

И добавил, что замысел организаторов провокации, а также их кураторов, находящихся за рубежом, состоит в том, чтобы обвинить во всех тяжких последствиях силовые структуры Беларуси.

- В КГБ и других правоохранительных органах Беларуси на данный момент проводится комплекс мероприятий по проверке информации, а также устанавливаются лица, причастные к этому. Они будут привлечены к ответственности, - подчеркнул Тертель.

Глава КГБ призвал граждан Беларуси быть бдительными и позаботься о себе и своих близких, а также не допустить их втягивания в противоправную деятельность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На протестах в Минске телесные повреждения получили 45 милиционеров.

Иван Кубраков видит дополнительную опасность распространения коронавируса во время демонстраций, поскольку не все протестующие носят маски и соблюдают социальную дистанцию. (подробности)

В ночь на 13 октября в Советское РУВД Минска бросали коктейли Молотова.

Загорелся служебный автобус. (подробности)