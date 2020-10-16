Мария Колесникова прокомментировала визит Лукашенко в СИЗО КГБ

Мария Колесникова находится в СИЗО в Жодино. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Адвокат Марии Колесниковой получил новые комментарии по поводу встречи Александра Лукашенко в СИЗО и написанием Конституции.

- Мария считает, что никакого диалога в таких условиях быть не может. Переговорщики должны находиться в равных условиях. Говорить о результативности переговоров невозможно, пока все политзаключенные не отпущены и находятся в тюрьме. Такой шаг показывает слабость действующей власти, - сообщает официальный канал Виктора Бабарико.

Мария также считает, что требования народа не услышаны.

Напомним, 7 сентября Координационный совет (КС) сообщил, что Мария Колесникова была похищена в центре Минска неизвестными. Мужчины в масках затолкали ее в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. На следующий день Госпогранкомитет сообщил, что Мария была задержана на белорусско-украинской границе. Уже потом ее соратники, члены КС Антон Родненков и Иван Кравцов, находясь в Киеве, дали пресс-конференцию. По их словам, Марию Колесникову насильно пытались вывезти из страны в одной машине с ними. Но Мария порвала на границе свой паспорт, чтобы остаться в Беларуси. А уже 9 сентября стало известно, где находится Мария - в СИЗО №1 на улице Володарского. Сейчас она в СИЗО в Жодино.

Марию обвиняют по ч. 3 ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности РБ, совершенные с использованием СМИ и сети интернет). По этой части статьи грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

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