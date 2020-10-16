Курсы валют в Беларуси на 16 октября: белорусский рубль на торгах укрепился к корзине валют

Актуальные курсы валют в Беларуси Фото: Инна КОРСАК

На Белорусской валютно-фондовой бирже в пятницу, 16 октября, прошли торги. Белорусский рубль укрепился к корзине валют. Об этом сообщили на официальном сайте БВФБ.

Доллар снизился на 0,0031 и теперь стоит 2,5729 белорусского рубля.

Евро подешевел на 0,0057 и теперь стоит 3,0118 белорусского рубля.

Российский рубль стал дешевле на 0,0073 и теперь стоит 3,2977 белорусского рубля.

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