Начальник ГУБОПиК Карпенков: Мы гуманно применим оружие, в том числе огнестрельное

Начальник Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Беларуси Николай Карпенков. Фото: скриншот видео

Начальник Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Беларуси Николай Карпенков дал интервью телеканалу "Беларусь 1". И рассказал, что силовики применят оружие, в том числе огнестрельное, на акциях протеста.

- Солдаты цветной революции, "змагары". По-настоящему мужиков, которые любят свою страну, там нет. Лучшее их сравнение - организованные преступные группы по принципу 90-х годов, которые хотят на социальных лифтах из бандитов, ранее судимых людей подняться и стать или полевыми командирами, или депутатами, которых им щедро обещает Тихановская. Они хотят заработать денег, - считает Николай Карпенков.

По словам Карпенкова, он видел протесты в прошлые годы.

- Таких аморальных и циничных лиц, которые участвуют в процессе, я никогда не встречал. Но мы верим в гуманность закона. Мы их задержим. Конечно, если они начнут оказывать активное сопротивление, мы вынуждены будем применить оружие для того, чтобы защитить граждан, защитить правопорядок, чтобы наши дети не видели вот этой вакханалии. Не дадим им разрушить страну. Мы, конечно же, гуманно применим оружие к ним, в том числе и огнестрельное. И самых опасных "острокопытных" мы с улицы уберем.

По словам высокопоставленного силовика, к тем, кто поднимет руку с заточкой на правоохранителя, будет применено огнестрельное оружие.

Многие СМИ написали о Николае Карпенкове после акции протеста 6 сентября в Минске, когда прошли жесткие задержания протестующих. Тогда силовики разбили стеклянную дверь кафе. Подозреваемых из кафе вывели, некоторых били. На нескольких фотографиях в человеке с дубинкой узнали начальника ГУБОПиК Николая Карпенкова.