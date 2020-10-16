«Разговор длился 12 минут, и я понимала, что он мало что может мне рассказать»: Тихановская - о своем разговоре с мужем

Тихановская рассказала о разговоре с мужем Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская рассказала о своем разговоре с мужем Сергеем Тихановским, который состоялся 10 октября.

- Звонок Сергея стал для меня полной неожиданностью. Я до конца не могла поверить, что он мне будет звонить. Сначала мне позвонили люди, которые хотели предупредить. Это был не Лукашенко, а мои знакомые, у которых Сергей спрашивал мой небелорусский номер телефона. Я сидела и ждала, когда он мне перезвонит, - рассказала «Еврорадио» о своих впечатлениях Тихановская.

Она добавила, что была рада услышать голос своего мужа. Разговаривали они двенадцать минут.

- Да, я прекрасно понимала, что он мало что может рассказать мне. Всегда ведь чувствуешь по человеку, что он не один. И Сергей сразу меня предупредил о том, что мы может говорить только о семье и наших детях. Естественно, я говорила ему больше ведь за моей спиной никто не стоял. А он говорил очень мало. Он слушал, - добавила Светлана.

На вопрос журналиста о том, не было ли у Тихановской ощущений, что ее муж может раскритиковать ее действия, Светлана ответила, что она знает отношения Сергея ко всему происходящему.

- Сергей знает, куда я ездила и с кем встречалась за это время. У нас были более важные вещи, о чем можно было бы поговорить в телефонном разговоре. Сергей всегда меня хвалит и поддерживает, - отметила Светлана.

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