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Суд: «Штраф за пикет на лоджии!». Райисполком: «Лоджия - не общественное место!»

Татьяну Северинец оштрафовали за пикетирование - она стояла на собственной лоджии с БЧБ-флагом. Женщина подала в исполком заявку на проведение пикета на лоджии, и ей ответили, что это не общественное место
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
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Татьяна Северинец подала заявление, чтобы ей разрешили провести пикет на лоджии своей квартиры. Исполком ответил, что такого разрешения не требуется.

Татьяна Северинец подала заявление, чтобы ей разрешили провести пикет на лоджии своей квартиры. Исполком ответил, что такого разрешения не требуется.

Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

«Комсомолка» рассказывала о том, как Татьяну Северинец, мать оппозиционного политика Павла Северинца, оштрафовали за то, что она стояла с БЧБ-флагом на лоджии собственной квартиры. Напомним, это было 30 августа. Татьяна вместе с супругом и блогером Еленой Янушковской, которая была у них в гостях, вышли на лоджию, когда мимо проходила колонна мирно протестующих. В руках у Татьяны, ее мужа Константина и Елены был БЧБ-флаг. Троих человек с флагом на лоджии восьмого этажа засняли на видео, сотрудники милиции составили на них протокол, в котором было указано, что они, «находясь в общественном месте, на лоджии своей квартиры, на виду у посторонних граждан принимали участие в пикете». Суд оштрафовал Янушковскую и Татьяну Северинец, а Константину Северинцу вынес предупреждение.

После заседания суда Татьяна Северинец обратилась в Первомайский райисполком за разрешением провести пикет на собственной лоджии. Ответ райисполкома она опубликовала на своей страничке в Фейсбуке. Чиновники утверждают, что лоджия в жилом доме не является общественным местом и для того, чтобы провести на ней пикет, разрешение не требуется.

«Так как указанное вами в заявлениях место проведения мероприятий не относится к общественному месту, оно не подпадает под сферу действия указанного выше Закона (Имеется в виду Закон «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь». - Ред.) и не требует принятия решения руководителя местного исполнительного и распорядительного органа или его заместителя», - говорится в документе, подписанном заместителем главы администрации С. Бородиным.

В документе администрация Первомайского района ссылается на Закон о массовых мероприятиях. Фото: личная страница Татьяны Северинец в Фейсбуке.

В документе администрация Первомайского района ссылается на Закон о массовых мероприятиях. Фото: личная страница Татьяны Северинец в Фейсбуке.

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