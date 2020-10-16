Суд: «Штраф за пикет на лоджии!». Райисполком: «Лоджия - не общественное место!»

Татьяна Северинец подала заявление, чтобы ей разрешили провести пикет на лоджии своей квартиры. Исполком ответил, что такого разрешения не требуется. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

«Комсомолка» рассказывала о том, как Татьяну Северинец, мать оппозиционного политика Павла Северинца, оштрафовали за то, что она стояла с БЧБ-флагом на лоджии собственной квартиры. Напомним, это было 30 августа. Татьяна вместе с супругом и блогером Еленой Янушковской, которая была у них в гостях, вышли на лоджию, когда мимо проходила колонна мирно протестующих. В руках у Татьяны, ее мужа Константина и Елены был БЧБ-флаг. Троих человек с флагом на лоджии восьмого этажа засняли на видео, сотрудники милиции составили на них протокол, в котором было указано, что они, «находясь в общественном месте, на лоджии своей квартиры, на виду у посторонних граждан принимали участие в пикете». Суд оштрафовал Янушковскую и Татьяну Северинец, а Константину Северинцу вынес предупреждение.

После заседания суда Татьяна Северинец обратилась в Первомайский райисполком за разрешением провести пикет на собственной лоджии. Ответ райисполкома она опубликовала на своей страничке в Фейсбуке. Чиновники утверждают, что лоджия в жилом доме не является общественным местом и для того, чтобы провести на ней пикет, разрешение не требуется.

«Так как указанное вами в заявлениях место проведения мероприятий не относится к общественному месту, оно не подпадает под сферу действия указанного выше Закона (Имеется в виду Закон «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь». - Ред.) и не требует принятия решения руководителя местного исполнительного и распорядительного органа или его заместителя», - говорится в документе, подписанном заместителем главы администрации С. Бородиным.