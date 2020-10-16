С 19 октября «Белавиа» будет летать в Москву три раза в неделю

"Белавиа" с 19 октября будет летать в Москву три раза в неделю Фото: Дарья ПУТЕЙКО

С понедельника, 19 октября, «Белавиа» будет летать в Москву три раза в неделю. В аэропорт Домодедово рейсы будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам. Об этом сообщили в БелТА.

- Авиакомпания «Белавиа» будет летать в Домодедово из Минска в 13.35. В Москву самолет будет прибывать в 14.55. Из Москвы можно будет улететь в 14.55. Самолет будет в 16.05 прибывать в Национальный аэропорт. Рейсы будут осуществляться три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам, - рассказали в пресс-службе авиакомпании «Белавиа».

Перед тем как купить билет, следует ознакомиться с ограничениями на въезд/выезд, которые касаются страны назначения.

Напомним, что с 30 сентября «Белавиа» возобновила рейсы в Москву. Улететь в столицу России можно было один раз в неделю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

От 177 долларов в одну сторону и свежий тест ПЦР на коронавирус: как улететь из Беларуси в Россию.

Попасть в Москву из Минска на самолете можно будет дважды в неделю и не раньше 26 сентября. (подробности)