За участие в митинге оштрафовали директора детского хосписа в Гродно

Директора Гродненского детского хосписа Ольгу Величко оштрафовали на 405 рублей за участие в митинге протеста 6 сентября. Минувшую ночь она была в ИВС, сообщает БелаПАН.

Согласно протоколу, Величко участвовала в несанкционированном митинге 6 сентября на улице Горновых в Гродно и держала плакат: "ОМОН, остановитесь". Ольга Величко отказалась давать показания в суде.

Напомним, 15 октября задержали директора Гродненского детского хосписа Ольгу Величко. Молодую женщину задержали в одном из дворов в микрорайоне Ольшанка, где проходила благотворительная встреча. Ольга рассказывала жителям Гродно о хосписной помощи и возможностях для волонтеров. На нее составили протокол за участие в акции протеста.

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