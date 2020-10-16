Учительница истории обратилась к своему бывшему ученику - замминистра МВД Геннадию Казакевичу

Учительница истории обратилась к своим бывшим ученикам - замминистра МВД Казакевичу и судье Запасник. Фото: скриншот с видео

Учитель истории в школах №34 и №24 и член экзаменационной комиссии МВД в 90-х и 00-х Тамара Монтик обратилась к своему бывшему ученику, который на данный момент является заместителем министра МВД Геннадию Казакевичу.

- Я хочу обратиться отдельно к моему ученику, замминистра МВД Геннадию Казакевичу. Гена, я знаю, что ты сам против всего того, что сейчас происходит в Беларуси. Ты был одним из лучших моих учеников. Не позволь замарать свой мундир, совесть и честь. Ты не можешь меня предать. И не можешь предать свою семью и свой белорусский народ. Уверена, что ты не забыл уроки истории. Эта власть уже мертва. Тебе же знаком тот факт, что именно личности делают историю. Гена, будь смелым! Стань героем для своего народа. Стань героической личностью, - подчеркнула в своем видеообращении учительница истории.

Также Тамара Монтик обратилась и к своей бывшей ученице Марине Запасник, которая работает в суде Ленинского района Минска.

- Марина, вспомни законы и права. Ты же училась в академии не для того, чтобы их нарушать? У тебчя прекрасная мама и я не могу себе представить, как сейчас она переживает за те судебные решения, которые ты принимаешь, - заявила в своем видеообращении Монтик.

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