Из-за конфликта на почве ревности: в Новогрудском районе 66-летний мужчина убил свою жену

В Новогрудском районе муж убил свою жену. Фото: телеграм-канал СК

В Следственном комитете рассказали, что в Новогрудском районе 66-летний мужчина убил свою жену. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

- Инцидент произошел в среду, 14 октября. В милицию поступило сообщение о том, что убита 46-летняя женщина. Следственно-оперативная группа выехала на место случившегося. Информация подтвердилась. Сотрудникам удалось установить, что муж и жена вместе распивали алкогольные напитки. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт на почве ревности. Мужчина схватил топор и нанес несколько ударов жене. Она скончалась, - пояснили в СК.

Специалисты осмотрели место случившегося. Они также зафиксировали следы. По всем объектам, которые были изъяты, будут проведены экспертизы.

В отношении 66-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 139 «Убийство» УК. Он задержан. Проводятся следственные действия.

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