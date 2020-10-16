Фотофакт. Девушки с бело-красными зонтами прогулялись 16 октября от Каменной горки до Пушкинской

Девушки с красно-белыми зонтами прогулялись от Каменной горки до Пушкинской Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В пятницу, 16 октября, девушки с бело-красными зонтами прогулялись от Каменной горки до Пушкинской.

Кадры запечатлел фотограф «Комсомолки».

Девушки попали в объектив фотографа "Комсомолки" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Некоторые из девушек украсили лентами свои белые сумочки Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Девушки проходят мимо главного здания "Белгазпромбанка" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Они были одеты в одежду бело-красных цветов.

Девушки были одеты в одежду бело-красных цветов Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Девушки были одеты в одежду бело-красных цветов Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Девушкам сигналили автомобили. На это они показывали знак «мир».

Девушкам сигналили автомобили. Они показывали "виктори" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Девушкам сигналили автомобили. Они показывали "виктори" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Девушки дошли до Пушкинской и возложили бело-красные гвоздики на месте гибели Александра Тарайковского во время протестов в августе.

Девушки дошли до Пушкинской и возложили красно-белые гвоздики на месте гибели Александра Тарайковского Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Девушки дошли до Пушкинской и возложили красно-белые гвоздики на месте гибели Александра Тарайковского Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Девушки попали в объектив фотографа "Комсомолки" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Фоторепортаж. Женщины в Минске 14 октября вышли на Марш матерей.

В акции участвовало около полутора сотен минчанок. (подробности)

«Свободу детям и внукам!»: фоторепортаж с Маршей пенсионеров 12 октября в Минске и Гомеле.

В Минске собралось несколько тысяч пенсионеров, в Гомеле – около 30 человек. В Минске применили светошумовые гранаты. (подробности)

«Никто не прогнозировал настолько массовые акции и такое потрясение»: что будет с протестом и поможет ли реформа Конституции.

Попросили белорусских политологов поделиться их предположениями о том, что будет с протестами, как это влияет на страну и станет ли конституционная реформа компромиссом, который устроил бы общество. (подробности)