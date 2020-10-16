Фотофакт. Девушки с бело-красными зонтами прогулялись 16 октября от Каменной горки до Пушкинской

Девушки с красно-белыми зонтами прогулялись от Каменной горки до Пушкинской
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В пятницу, 16 октября, девушки с бело-красными зонтами прогулялись от Каменной горки до Пушкинской.
Кадры запечатлел фотограф «Комсомолки».
Девушки попали в объектив фотографа "Комсомолки"
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Некоторые из девушек украсили лентами свои белые сумочки
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Девушки проходят мимо главного здания "Белгазпромбанка"
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Они были одеты в одежду бело-красных цветов.
Девушки были одеты в одежду бело-красных цветов
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Девушки были одеты в одежду бело-красных цветов
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Девушкам сигналили автомобили. На это они показывали знак «мир».
Девушкам сигналили автомобили. Они показывали "виктори"
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Девушкам сигналили автомобили. Они показывали "виктори"
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Девушки дошли до Пушкинской и возложили бело-красные гвоздики на месте гибели Александра Тарайковского во время протестов в августе.
Девушки дошли до Пушкинской и возложили красно-белые гвоздики на месте гибели Александра Тарайковского
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Девушки дошли до Пушкинской и возложили красно-белые гвоздики на месте гибели Александра Тарайковского
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Девушки попали в объектив фотографа "Комсомолки"
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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