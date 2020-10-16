В Новогрудском районе автомобиль насмерть сбил 38-летнего мужчину, который сидел у края дороги

В Новогрудском районе автомобиль насмерть сбил мужчину, который сидел у края дороги. Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

В Новогрудском районе в четверг, 15 октября, автомобиль насмерть сбил 38-летнего мужчину, который сидел у края дороги. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

- За рулем автомобиля «Renoult» находился 42-летний мужчина. Он ехал по дороге «Любча-Новогрудок-Дятлово». В тот момент, когда водитель проезжал по деревне Скрыдлево, при встречном разъезде он наехал на 38-летнего мужчину, сидевшего у края дороги. Он скончался, - рассказали в ведомстве.

И добавили, что сидевший у края дороги мужчина не было обозначен световозвращающими элементами.

Проводится проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Минском районе водитель автомобиля уснул за рулем, пока ждал зеленый сигнал светофора.

Сотрудникам милиции удалось установить, что мужчина находился в нетрезвом состоянии. (подробности)

Водитель микроавтобуса в Ганцевичах сбил насмерть велосипедиста.

Водитель скрылся с места происшествия. (подробности)