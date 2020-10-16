В Минэнерго заявили, что рассчитались полностью с «Газпромом» за поставки газа в январе-сентябре 2020 года

В Минэнерго заявили, что рассчитались с "Газпромом" за газ Фото: Дарья ПУТЕЙКО

В Министерстве энергетики сообщили о том, что рассчитались полностью с «Газпромом» за поставки газа в январе-сентябре 2020 года. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Запад.

- Расчеты были произведены в полном объеме 16 октября за газ, который поставлялся в Беларусь в период с января по сентябрь 2020 года, - рассказали в пресс-службе ведомства.

При этом в Минэнерго не назвали сумму, которая была выплачена.

Напомним, что в пятницу, 16 октября, в Министерстве финансов подтвердили, что получили от Евразийского банка развития, который управляет средствами Евразийского фонда стабилизации и развития, кредит в размере 500 миллионов долларов. Об этом сообщили на сайте ЕАБР.

На переговорах Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые состоялись в Сочи 14 сентября, президент России пообещал кредит Беларуси в размере 1,5 миллиардов долларов.

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