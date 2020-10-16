В Брестском районе автомобиль «Форд» врезался в «Ауди». Пострадали два подростка

В Брестском районе столкнулись два автомобиля. Пострадали дети. Фото: УВД Брестского облисполкома

В Брестском районе в пятницу, 16 октября, произошло ДТП: автомобиль «Форд» врезался в «Ауди». Об этом сообщили в УВД Брестского облисполкома.

- За рулем автомобиля «Форд» находился 34-летний водитель. Он врезался в «Ауди», который двигался в попутном направлении. За рулем находился 33-летний водителя. В салоне «Ауди» также находились 14-летняя девочка и 11-летний мальчик. Они были доставлены в больницу с травмами, - рассказали в ведомстве.

По факту ДТП проводится проверка.

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