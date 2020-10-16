Командир минского ОМОНа: Огнестрельное оружие будет применяться только в случаях нападения на сотрудников милиции

Балаба рассказал, что огнестрельное оружие будет применяться лишь в случаях нападения на сотрудников милиции. Фото: телеканал СТВ

Командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба рассказал в эфире программы «Новости. 24 часа» на телеканале СТВ, что огнестрельное оружие будет применяться только в случаях нападения на сотрудников милиции.

- Касательно применения огнестрельного оружия я хочу еще раз сказать: если вдруг придется это сделать, то это будет сделано. Но прежде чем применить оружие, сотрудники милиции будут использовать все возможные другие методы. Оружие будет применяться лишь тех в случаях, когда на сотрудников будут нападать и наносить удары специально приспособленными предметами. На данный момент я не хочу вдаваться в подробности. У нас есть законодательство Республики Беларусь, и оно четко регламентирует сегодняшний день. Если мы с вами откроет закон «Об органах внутренних дел», то там все ясно и четко прописано. Закон находится в свободном доступе. Если интересно, то можно ознакомиться. У сотрудников милиции на сегодняшний день достаточно широкие полномочия, которые касаются и применения оружия, - заявил Балаба.

Он также добавил, что протест начал радикализовываться.

- Мы имеем дело с теми же людьми, с которыми имели его всегда. Они никуда не делись. Это и футбольные фанаты, и радикально настроенные анархисты. А вот третья категория особенно интересна. Это те дети, которые пытаются хайповать. Они приходят на протесты для того, чтобы побегать от сотрудников милиции. Еще вчера они в играх на компьютере, а сегодня их игра называется «давай убежим от ОМОНа», - рассказал командир минского ОМОНа.

Дмитрий Балаба также рассказал, в ответ на действия протестующих возникает противодействие.

- Когда в сотрудников милиции начинают лететь палки, камни, перекрывается движение общественного транспорта, сооружаются баррикады…Подобными действиями протестующие, наверное, хотели выйти в дамки. Но на это всегда есть противодействие, - заявил Балаба.

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