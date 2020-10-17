Сопредседатель стачкома «Беларуськалия» Бокун не вышел на свободу после 25 суток ареста. Ему добавили еще 15 суток

Сопредседатель стачкома "Беларуськалия" не вышел на свободу после 25 суток ареста. Фото: vk/saligorskorg

Сопредседатель стачкома «Беларуськалия» Анатолий Бокун в пятницу, 16 октября, должен был выйти на свободу после 25 суток административного ареста. Но этого не произошло. Об этом сообщили в телеграм-канале стачкома предприятия.

Бокун 25 суток находился в изоляторе временного содержания в Узде. Встречать его, как сообщает портал tut.by, приехали участники стачкома. Но Анатолий так и не вышел.

Позже выяснилось, что он находится в Солигорском РОВД. На Бокуна были составлены два протокола по статье 23.34 (Участие в несанкционированных мероприятиях), в которых он принимал участие 26 и 30 августа. Бокуну добавили еще 15 суток ареста.

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