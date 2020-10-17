Президент Литвы Науседа призвал Евросоюз проигнорировать объявление Тихановской в розыск

Науседа призвал ЕС проигнорировать объявление в розыск Тихановской. Фото: Delfi.lt

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал Евросоюз проигнорировать межгосударственный розыск экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Об этом он написал на своей странице в сети Twitter.

- Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко добавил в список людей, который объявлены в мегосударственный розыск и Светлану Тихановскую. Я очень надеюсь на то, что страны Евросоюза сумеют сохранить единство и проигнорируют объявление Тихановской в розыск, - подчеркнул Науседа.

Он добавил, что Тихановскую могут разыскивать в Беларуси, но что касается Евросоюза, то «все двери для нее должны быть открыты».

Напомним, что в пятницу, 16 октября, Следственный комитет Беларуси сообщил о том, что Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск «за призывы к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности страны». В Кремле прокомментировали, что не считают политически мотивированным объявление Тихановской в межгосударственный розыск.

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