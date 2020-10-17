«Мужеству белорусских медиков нет границ»: Лукашенко поздравил работников станции скорой помощи Минска со 110-летием

Лукашенко поздравил работников станции скорой помощи Минска со 110-летием
Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Александр Лукашенко поздравил работников станции скорой помощи Минска со 110-летием. Об этом сообщили в пресс-службе президента.
- Вам удалось выстроить современную и эффективную систему по оказанию скорой медицинской помощи жителям Минска. Вы ввели в свою практику правило «золотого часа», которое ежегодно спасает жизни десятка тысяч людей, - говорится в поздравлении Лукашенко.
Глава государства подчеркнул, что непростая эпидемиологическая ситуация, которая возникла в 2020 году на фоне пандемии коронавируса, в который раз подтвердила, что «мужеству белорусских медиков нет границ».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«Ваш неустанный поиск сможет оказать благотворное влияние на общество»: Лукашенко 11 октября поздравил работников культуры с профессиональным праздником.
Глава государства отметил, что «сохранение и приумножение родного наследия - один из приоритетов». (подробности)
Лукашенко поздравил белорусов с 1 сентября: Пусть новый учебный год будет интересным!
Глава страны поздравил учителей, родителей, школьников и студентов. (подробности)