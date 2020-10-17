«Мужеству белорусских медиков нет границ»: Лукашенко поздравил работников станции скорой помощи Минска со 110-летием

Лукашенко поздравил работников станции скорой помощи Минска со 110-летием Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Александр Лукашенко поздравил работников станции скорой помощи Минска со 110-летием. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

- Вам удалось выстроить современную и эффективную систему по оказанию скорой медицинской помощи жителям Минска. Вы ввели в свою практику правило «золотого часа», которое ежегодно спасает жизни десятка тысяч людей, - говорится в поздравлении Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что непростая эпидемиологическая ситуация, которая возникла в 2020 году на фоне пандемии коронавируса, в который раз подтвердила, что «мужеству белорусских медиков нет границ».

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