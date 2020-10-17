В Бресте сотрудники милиции задержали экс-сотрудницу горисполкома, которая уволилась сразу после выборов

В Бресте задержали экс-сотрудницу горисполкома, которая уволилась сразу после выборов. Фото: "Вечерний Брест"

В Бресте сотрудники милиции в пятницу, 16 октября, задержали экс-сотрудницу горисполкома Викторию Драгобецкую, которая уволилась сразу после выборов. Вместе с ней был задержан и ее супруг Дмитрий Лазарчук.

Виктория со своим мужем пришли в пятницу в суд, чтобы поддержать своего знакомого. На выходе из Дома правосудия они были задержаны сотрудниками милиции. Об этом сообщает издание «Вечерний Брест».

Виктория работала в управлении по идеологической работе и по делам молодежи Брестского горисполкома. Как рассказали сотрудники, девушка приняла решение о своем уходе на эмоциях, но расставание не было скандальным.

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