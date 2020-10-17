На трассе М1 17 и 18 октября ГАИ усилит контроль. В мероприятии примут участие сотрудники специального подразделения «Стрела»

Сотрудники ГАИ на трассе М1 17 и 18 октября усилят контроль Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

На трассе М1 17 и 18 октября ГАИ усилит контроль. В мероприятии также примут участие сотрудники специального подразделения «Стрела». Об этом сообщили в БелТА.

- На трассе М1 Брест-Минск-граница РФ 17 и 18 октября ГАИ проведет мероприятия по отработке аварийно-опасных участков автодороги. Особое внимание будет уделяться пресечению нарушений ПДД, которые являются основными причинами ДТП. На особом контроле у сотрудников ГАИ окажутся водители в нетрезвом состоянии, водители, превышающие скоростной режим, водители-бесправники, водители, которые нарушают правила перевозки несовершеннолетних детей. Без внимания не останутся и пешеходы, которые нарушают ПДД, - рассказали в ГАИ.

В мероприятии примут участие сотрудники специального подразделения «Стрела».

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