В Уручье 17 октября стартовал автопробег «За единую Беларусь» в поддержку мира и спокойствия

В Минске стартовал автопробег "За единую Беларусь". Фото: Екатерина Толочко

В Уручье в субботу, 17 октября, в 10 утра стартовал автопробег «За единую Беларусь» в поддержку мира и спокойствия. Маршрут пройдет через три региона. Колонну автомобилей будут встречать в Борисове, Жодино, Крупках, Толочине и Александрии. Об этом сообщили в эфире программы «Новости. 24 часа» на телеканале СТВ.

Конечная точка маршрута – Витебск.

Конечная точка маршрута - Витебск. Фото: Екатерина Толочко

Автопробег "За единую Беларусь" проходит под красно-зеленым флагом. Фото: Екатерина Толочко

Маршрут пройдет через три региона. Фото: Екатерина Толочко

Маршрут пройдет через три региона. Фото: Екатерина Толочко

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