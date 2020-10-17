В Жодино прорвало трубопровод с холодной водой. Пять жилых домов остались без воды

В Жодино прорвало трубопровод с холодной водой Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В Жодино прорвало трубопровод с холодной водой. Об этом сообщает БелТА.

- Сообщение об случившейся аварии на трубопроводе с холодной водой поступило утром в пятницу, 16 октября. Без воды остались пять жилых домов. Был оперативно организован подвоз воды, - рассказали в МЧС.

К 16.00 холодное водоснабжение было восстановлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Фотофакт. В Гродно 17 сентября прорвало трубу: струи воды поднимались на высоту в несколько этажей.

Директор «Гродноводоканала» отметил, что на данный момент трубу уже перекрыли. (подробности)

Видеофакт: в Минске на ул. Горецкого прорвало трубу - вода бьет фонтаном.

Фонтан высотой несколько метров. (подробности)

"Минскводоканал" заявил об аварии на сети: в кранах снова может быть некачественная вода.

В организации перечислили улицы и дома, где или отключили воду, или уже устранили неполадки. Но качество воды может быть плохим в течение еще двух дней. (подробности)