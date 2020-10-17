После погони на МКАД-2 пьяный водитель может стать фигурантом уголовного дела

Чтобы остановить машину, инспекторы использовали табельное оружие и спецсредство "еж". Фото: МВД

В пятницу, 16 октября на дороге М-14 «Вторая кольцевая» водителя «Рено Клио» инспекторы ГАИ останавливали со стрельбой, сообщает телеграм-канал МВД. Водитель не подчинился их требованиям об остановке – инспекторы использовали спецсредство «еж» и табельное оружие.

В сообщении МВД сказано, что водитель совершил ДТП с несколькими автомобилями, в том числе служебным.

Милиционеры заблокировали машину на автодороге «Боровляны-Логойск». За рулём был 34-летний мужчина из Минского района. Сообщается, что он был пьян. Мужчину доставили в больницу.

17 октября он уже находился в ИВС, на него составили протокол за пьяную езду и отказ освидетельствования. Машину забрали на штрафстоянку.

В МВД говорят, что мужчина был лишен прав до этого инцидента – материалы проверки переданы следователям для возбуждения уголовного дела по статье 317 УК (Нарушение ПДД).

Мужчина 67 раз привлекался к ответственности, около 20 из них- за вождение без прав и пьяную езду.