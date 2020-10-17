Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 17 октября 2020 года: 671 новый случай COVID-19 и 4 смерти за сутки

С каждым днем заболевших становится все больше Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Днем в субботу, 17 октября в телеграм-канале Минздрава появилась свежая статистика о заболевших коронавирусом: прирост за сутки – 671 человек. К сожалению, еще четыре человека с коронавирусной инфекцией умерли за последние сутки.

Всего за время распространения инфекции в стране положительный тест на COVID-19 получили 87 тысяч 063 человека. Выздоровели и выписаны 79 тыс. 429 пациентов. Скончались 925 пациентов: в Минздраве подчеркивают, что помимо коронавируса, у них были и хронические заболевания.

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