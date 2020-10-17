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Общество

Акции протеста в субботу, 17 октября: задержаны минимум 30 человек, в РУВД трое журналистов

На марши вышли женщины и студенты
Полина СВЕТЛОВА
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После того, как завершился женский марш, на улицы вышли женщины с цветами

После того, как завершился женский марш, на улицы вышли женщины с цветами

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В субботу, 17 октября в Минске проходят марши женщин и студентов. Участницы женского марша собрались возле торгового центра «Дана Молл», оттуда пошли колонной в сторону центра. В районе площади Коласа участницы разошлись. Марш прошёл без задержаний.

Женщины гуляли по проспекту, силовиков заметно не было

Женщины гуляли по проспекту, силовиков заметно не было

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Традиционно субботний женский марш продолжился «демаршем» - на него поодиночке или небольшими группами выходят женщины с цветами в руках. Они ничего не выкрикивают, не скандируют лозунгов. Проезжающие мимо водители сигналят, некоторых из них останавливают сотрудники ГАИ.

В Минске проходят акции протеста

В Минске проходят акции протеста

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске задержали корреспондента TUT.BY и БелаПАН Всеволода Зарубина, фотографа Вадима Замировского. Силовики в черной форме задержали и корреспондента Onliner Дарью Спевак, в РУВД отвезли корреспондента РИА «Новости»- его отпустили после проверки документов.

Предварительно, задержаний на женском "демарше" не было

Предварительно, задержаний на женском "демарше" не было

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич прокомментировал Tut.by задержания журналистов.

- В настоящий момент о задержании журналистов речи не идет, есть журналисты, которые доставлены в одно из территориальных РУВД для разбирательства, у них проверяют документы.

С собой женщины приносят разные цветы

С собой женщины приносят разные цветы

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По его словам, административный процесс против журналистов не начат. Позже стало известно, что на журналистов все-таки составили протколы.

В списках правозащитников «Весны» (лишенный аккредитации в Беларуси правозащитный центр) на 16.15 – 30 человек, большинство задержаны на студенческом марше.

Чуть раньше по городу колонной прошли участницы женского марша

Чуть раньше по городу колонной прошли участницы женского марша

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Некоторые автомобилисты сигналили женщинам с цветами

Некоторые автомобилисты сигналили женщинам с цветами

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На марш вышла и Нина Багинская

На марш вышла и Нина Багинская

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Некоторых водителей, которые сигналили участникам марша, останавливала ГАИ

Некоторых водителей, которые сигналили участникам марша, останавливала ГАИ

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По данным правозащитников на 16 часов 17 октября, в Минске были задержаны около 30 человек

По данным правозащитников на 16 часов 17 октября, в Минске были задержаны около 30 человек

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Протесты в Беларуси - 2020