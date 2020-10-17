Участники провластного автопробега побывали в школе Александра Лукашенко

Участники провластного автопробега побывали в Александрии. Фото: belta.by

Всего участники автопробега должны были остановиться в 16 населенных пунктах, сообщает «Беларусь 1». В том числе - Жодино, Борисов, Крупки, Новолукомль.

Общий путь – около 300 км. В автопробег многие участники взяли с собой детей.

Многие взяли с собой детей. Фото: belta.by

Одну из остановок участники автопробега сделали в Александрии. Их отвели на экскурсию в школу, где учился Александр Лукашенко, а затем – к Трофимой крынице.

В автопробег участники акции взяли с собой флаги. Фото: belta.by

После этого автомобилисты поехали в Оршу, дальше – в Витебск. Там для них тоже были организованы экскурсии.

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