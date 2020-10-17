Погода в Беларуси 18 октября: до 10 тепла, дожди и мокрый снег

Этой ночью ожидаются заморозки Фото: Павел МАРТИНЧИК

Похоже, теплая осень закончилась: в воскресенье, 18 октября ожидается всего до 10 градусов тепла. Об этом БелТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Солнца ожидать не приходится: будет облачно, почти по всей стране пройдут дожди, и, возможно, даже мокрый снег. А ночью местами прогнозируются сильные дожди.

Завтра ночью ожидаются и первые осенние заморозки: от -1 до +5. Днем воздух прогреется до 4-10 градусов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

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