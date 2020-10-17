Журналистов, задержанных в Минске во время работы на акции протеста, увезли из РУВД – предположительно, на Окрестина

Задержание журналистки Onliner.by Дарьи Спевак. Фото: кадр видео

Журналистку Onliner.by Дарью Спевак, фотографов БелаПАН и Tut.by Всеволода Зарубина и Вадима Замировского задержали днем в субботу, 17 октября. Они освещали акции протеста, которые проходили сегодня в Минске: женский и студенческий протесты. Их увезли в РУВД – первоначально официальный представитель ГУВД Роман Лашкевич комментировал Tut.by, что административный процесс в отношении журналистов не ведется, позже стало известно, что протоколы все-таки составили. Как сообщил порталу адвокат Вадима Замировского, фотографа обвиняют по двум административным статьям - участие в несанкционированном массовом мероприятии (23.34) и неповиновение требованиям должностного лица (23.4). Примерно в 18.30 всех троих журналистов увезли из РУВД – предположительно, на Окрестина. Сообщения опубликованы в телеграм-канале TUT.BY новости.

Напомним, журналисты имеют право работать на массовых мероприятиях и передавать оттуда информацию. Препятствование их работе может стать основанием для возбуждения уголовного дела.

К сожалению, это далеко не первый раз, когда журналистам не дают выполнять их работу. Многие наши коллеги были признаны судом участниками акций и отбывали административный арест в изоляторах. Как сообщал БАЖ, в этом году белорусские журналисты в сумме отсидели уже 500 суток ареста.