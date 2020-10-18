Netflix снимает сериал о протестах, проходящих в Беларуси

Уже два месяца британская съемочная группа снимает документальный фильм или сериал о протестах. Фото: variety.com

Британский видеосервис Netflix начал съёмки документального фильма о политических протестах в нашей стране, которые начались более трёх месяцев назад, сразу после президентский выборов и продолжаются по сей день. Про это рассказал советник Светланы Тихановской по международным делам Франак Вячорка в своем телеграм-канале.

«Уже два месяца британская съемочная группа снимает документальный фильм или сериал о белорусском восстании, который должен выйти на Netflix. Герои-демонстранты, Координационный совет и Светлана Тихановская. Съемки проходят в Минске, а также В Киеве и Вильнюсе. Членов съемочной группы уже даже задерживали», - написал Вячорка.

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