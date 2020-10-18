Медработники отреагировали на заявления от МВД Беларуси о применении оружия

Эти заявления вызвали недовольства у медработников Беларуси Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В последнее время от представителей МВД Беларуси всё чаще звучат заявления о возможном применении боевого оружия в отношении протестантов. На днях об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич. Про «гуманное применение оружия к ним (протестующим – Ред.), в том числе и огнестрельное» в телеэфире говорил и начальник Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Беларуси Николай Карпенков. Не исключил этот метод и командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба.

Эти заявления вызвали недовольства у медработников Беларуси. В своём телеграм-канале «!БЕЛЫЕ ХАЛАТЫ!» они дали ответ на эти заявление.

Медработники заявляют, что людские жизни и их здоровье – это наивысшая ценность. «Люди в белых халатах» должны сделать всё зависящее и независящее от них, чтобы сохранить и защитить эту ценность. Они подчёркивают, что такие подобные действия, про которые заявляют силовики, нарушают права и свободу людей. Врачи отмечают недопустимость применения спецсредств и огнестрельного оружия к гражданам, выражающим своё мнение мирными действиями. Ведь участники протестов – это граждане с ограниченными возможностями, женщины и пожилые люди.

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