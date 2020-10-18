Фотофакт. Нежданно-негаданно: в Витебском районе выпал первый снег

Ночью по Беларуси были первые осенние заморозки: от -1С до +5С. Днем воздух прогреется до +4С… +10С. Фото: belta.by

Ночью, с 17 на 18 октября, на территории по Витебскому району выпал первый снег. В прошлом году в этом районе первый снег выпал 7 октября. Но, тогда он быстро растаял и не снежный покров понаблюдать не удалось.

Снег на Витебщине. Фото: belta.by

До этого – в течении двух лет подряд – 2018 и 2017, на Витебщине зима приходила в один и тот же день — 26 октября.

Снег на Витебщине. Фото: belta.by

17 октября мы писали, что, возможно, будет мокрый снег, и что почти по всей стране пройдут дожди. Теплая осень закончится именно в воскресенье, 18 октября. Ожидается всего до 10 градусов тепла. Ночью по Беларуси были первые осенние заморозки: от -1оС до +5оС. Днем воздух прогреется до +4оС… +10оС.

Снег на Витебщине. Фото: belta.by

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