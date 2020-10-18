Адвоката Марии Колесниковой освободили из тюрьмы: до этого он встречался с Лукашенко в СИЗО

9 сентября Илья Салей вместе с другими активистами был задержан в Минске. Фото: ej.by

Адвоката Илью Салея, который также присутствовал на встрече Лукашенко с находящимися в заключении Виктором Бабарико и членами Координационного совета, освободили из следственного изолятора, сообщает ТАСС, со ссылкой на телеграм-канал Светланы Тихановской.

«То, что Илья Салей дома, а не в СИЗО — это хорошая новость», - написала Тихановская. Она отметила, что освобождение Ильи Салея из-под стражи – это результат «мирного давления на режим».

9 сентября Илья Салей вместе с другими активистами был задержан в Минске. Он проходил по уголовному делу о призывах к действиям, которые угрожают национальной безопасности нашей страны.

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Они заявляют, что должно быть проведено тщательное и прозрачное расследование по всем сообщениям о нарушениях прав человека, которые совершили сотрудники правоохранительных органов (подробности).