Пошла за грибами, а нашла снаряды. В Оршанском районе грибница нашла в лесу боеприпасы времен ВОВ

Сотрудники правоохранительных органов попросили показать сельчанку точное место опасной находки. Женщина и милиционеры снова пошли в лес. Фото: vitebsk.mvd.gov.by

Для жительницы Барани поход за грибами закончился неприятной находкой. В паре километров от дороги, на одной из полян, женщина нашла снаряды, которые торчали из земли. Она приняла решение это место обойти стороной, а когда пришла домой позвонила в милицию и рассказала о произошедшем, сообщили в МВД.

Сотрудники правоохранительных органов попросили показать сельчанку точное место опасной находки. Женщина и милиционеры снова пошли в лес. Спустя некоторое время поляна и снаряды нашлись, а на место прибыла саперная группа.

Окрестности были обследованы специалистами из в/ч 5524. Здесь же было найдено 52 артиллерийских снаряда различных калибров, а также взрыватель времен Великой Отечественной войны. Находка была обезврежена сапёрами.

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