Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 18 октября 2020 года: 698 новых случаев COVID-19 и 4 смерти за сутки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Телеграм-канал Минздрава разместил статистику по коронавирусу в Беларуси. Прирост за сутки - 698 новых случаев.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 87 698 человека.

Всего в Беларуси на 16 октября коронавирусной инфекцией переболели 78 990 пациентов.

- Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 4 человека. Всего за период распространения COVID-19 умер 929 пациента, - сообщили в Минздраве.

И добавили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было 2 222 310.

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Также он отметил, что летом заболеваемость коронавирусом снизилась, а сейчас идет вторая волна (подробности).

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