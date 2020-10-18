В Гомеле на акцию протеста вышло несколько десятков человек: ОМОН периодически перекрывает движение. Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Сегодня во многих городах Беларуси проходят ставшие традиционными акции протеста. Больше всего людей вышло в Минске – несколько десятков тысяч человек. Колонна образовалась в центре города, после этого люди прошли по Партизанскому проспекту. В районе станции метро «Автозаводская» силовики выстроили заграждение из колючей проволоки и спецтехники. После этого колонна развернулась и движется в сторону универмага «Беларусь.

Люди вышли также и в Гомеле. Как сообщает корреспондент «Комсомолки», несколько десятков человек сейчас гуляют в центре Гомеля по улице Советской. Периодически сотрудники ОМОНа выстраиваются в цепочку и перекрывают пешеходное движение по улице. Сообщается также и о первых задержаниях.

В Гомеле на акцию протеста вышло несколько десятков человек: ОМОН периодически перекрывает движение. Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Гомеле на акцию протеста вышло несколько десятков человек: ОМОН периодически перекрывает движение. Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Возле знаменитого гомельского флагштока дежурит милиция. Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Что происходит в Беларуси в воскресенье 18 октября: следим за событиями и обновляем трансляцию. В Беларуси третий месяц после выборов люди, не согласные с результатами, не перестают выходить на улицы. Сторонники Александра Лукашенко тоже устраивают акции

Колючая проволока, БТРы и Лукашенко с автоматом: почему мирные события в Минске приобрели военный окрас? Вспомнили, что произошло 23 августа, как оцепили стелу,а Александр Лукашенко с сыном Николаем надели бронежилеты и взяли в руки автоматы. Задумались, что они хотели этим показать, и что мы увидели