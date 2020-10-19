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«Все проходит спокойно и в законном ключе»: прокурор Минска рассказал, почему на провластных акциях никого не задерживают

И добавил, что в законе «О массовых мероприятиях» есть третья статья, в которой указано, что порядок проведения массовых мероприятий не распространяется на те, которые организовываются со стороны госорганов
Инна КОРСАК
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Прокурор Минска рассказал, почему на провластных акциях никого не задерживают. Фото: СТВ

Прокурор Минска рассказал, почему на провластных акциях никого не задерживают. Фото: СТВ

Прокурор Минска Олег Лаврухин в эфире программы «Неделя», которая вышла на телеканале СТВ, рассказал, почему на провластных акциях не задерживают их участников.

— Да, я знаю, что данный вопрос активно обсуждается в различных телеграм-каналах. Почему этих с негосмимволикой задерживают, а вот другим можно? Потому что все находится в рамках закона. Вы видели на мероприятиях под госсимволикой какие-либо акты вандализма? Там никто никого не оскорбляет, нет никаких оскорбляющих плакатов, как на пикетах, никто не пытается нарушить общественный порядок. Все проходит мирно, спокойно и в совершенно законном ключе, — сообщил Лаврухин.

И добавил, что в законе «О массовых мероприятиях» есть третья статья, в которой четко указано, что порядок проведения массовых мероприятий не распространяется на те, которые организовываются со стороны госорганов.

— В рамках данного закона все расписано детально. Мы и уже говорили о том, что он находится в том числе и в согласовании с международными актами. Уже неоднократно Конституционный суд высказывался касаемо законности тех ограничений, которые налагаются на порядок проведения этих массовых мероприятий…Прежде чем прислушиваться и ориентироваться на призивы в телеграм-каналах, можно зайти на правовые сайты, чтобы ознакомиться с тем, действительно ли я поступаю по закону, — заявил прокурор Минска.

По поводу каких-либо ограничений, которые распространяются на участников провластных акций, Лаврухин отметил, что они есть и связаны с тем, что нельзя при себе иметь холодное и огнестрельное оружие. Это же касается и негосударственной символики.

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