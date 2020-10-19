Марию Колесникову, Светлану Тихановскую и Веронику Цепкало выдвинули на Нобелевскую премию мира 2021 года

Тихановскую, Цепкало и Колесникову выдвинули на Нобелевскую премию мира 2021 года Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мария Колесникова, Светлана Тихановская и Вероника Цепкало были выдвинуты на Нобелевскую премию мира 2021 года. Данное решение инициировал норвежский депутат Гейр Тоскедаль. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Тоскедаль надеется, что выдвижение девушек на Нобелевскую премию мира привлечет еще больше внимания к мирной оппозиционной борьбе.

- На мой взгляд, Тихановская, Колесникова и Цепкало заслужили премию за свою борьбу за проведение честных выборов. А также стали вдохновителями мирный акций протеста против нелегитимного президента Александра Лукашенко, - рассказал норвежский депутат.

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