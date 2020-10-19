Прокурор Лаврухин: Ущерб Минску от несанкционированных акций протеста составил около 900 тысяч рублей

Прокурор рассказал, что ущерб Минску от несанкционированных акций протеста составил около 900 тысяч рублей Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Прокурор Минска Олег Лаврухин в эфире программы «Неделя», которая выходит на телеканале СТВ, рассказал, что от несанкционированных акций ущерб городу составил около 900 тысяч рублей.

- Это за период с 9 августа и на сегодняшний день. Возмещение ущерба находится на особом контроле в прокуратуре Минска. Посыл такой, что ни одной лицо, которое в этом виновно, не должно уйти от ответственности. А она не только административная и уголовная, но и гражданско-правовая. Вот можно как раз сказать, что материального плана, - пояснил Лаврухин.

Он также добавил, что, к примеру, затраты на выезды пожарной службы для того, чтобы демонтировать негосударственную символику, оцениваются в 27 тысяч рублей.

- Прокуратура уже вынесла 18 предписаний на данную сумму. На данный момент было исполнено лишь десять из них. Но возмещение идет, - заявил прокурор Минска.

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