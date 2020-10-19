Министр труда и соцзащиты рассказала, что в Беларуси могут отменить список запрещенных профессий для женщин

Костевич рассказала, что в Беларуси могут отменить список запрещенных профессий для женщин. Фото: телеканал СТВ

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич в программе «Неделя», которая выходит на телеканале СТВ, рассказала, что в Беларуси могут отметить список запрещенных профессий для женщин.

- На сегодняшний день в данном списке находятся 182 профессии. И этот перечень сокращается. К списку нужно подойти с осмыслением. К примеру, женщину на возьмут в профессию, если на предприятии она действительно с вредными условиями труда. Если же все наоборот и нет никаких рисков, то женщина работать сможет, - рассказала министр труда и соцзащиты.

Костевич также добавила, что есть случаи, когда по списку женщина не может работать по определенной профессии, но она работает, т. к. в организации ей смогли обеспечить безопасные условия труда. Один из примеров, который привела министр труда и соцзащиты - водитель большегрузных автомобилей.

- В первую очередь мы работаем с сокращением опасных и вредных условий труда. Думаю, что уже в ближайшее время мы придем к тому, что список запрещенных профессий для женщин будет отменен, - отметила Костевич.

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