Последние данные от правозащитников: на воскресном марше задержано 242 человека. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По данным на утро понедельника, 19 октября, во время воскресных маршей в Беларуси было задержано не менее 242 человек. Большинство задержанных – в Минске. Судя по всему, минские СИЗО сейчас переполнены, поэтому многих отвезли в тюрьму в Жодино. Списки задержанных можно посмотреть на сайте незарегистрированного правозащитного центра «Весна».

В понедельник, 18 октября, по всей стране начинаются суды над задержанными. Как правило, они проходит очень быстро и по шаблону: против задержанных выступает анонимный милиционер с измененным именем и фамилией, лицо которого «в целях безопасности» скрыто за балаклавой. Милиционер повторяет данные из рапорта. Обычно это «Участвовал в несанкционированном мероприятии, выкрикивал лозунги, на замечания сотрудников милиции не реагировал». В итоге судья назначает сутки ареста, реже – денежные штрафы.

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