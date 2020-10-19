Директор цветочного магазина, которого избили, временно уехал с семьей из страны на реабилитацию

Директор цветочного магазина уехал с семьей из Беларуси на реабилитацию. Фото: скриншот с видео

Директор цветочного магазина Максим Хорошин, которого избили, и он попал в больницу, временно уехал с семьей из Беларуси на реабилитацию.

- Мы решили с семьей временно ехать за границу на реабилитацию. Это сделать было непросто, но я только сейчас выдохнул, обнял жену, сына и разрыдался. И от страха, который пережил и от поддержки, которую я получил за это время от людей. Большое вам спасибо, белорусы! – сообщил на своей странице в Инстаграм Максим.

Он добавил, что через несколько недель вернется в Минск и будет всем доставлять цветы.

Напомним, что 13 октября Максим Хорошин был задержан неизвестными людьми в масках, а позже – избит. Мужчину доставили в Первомайское РУВД. По словам адвоката, избиения происходили именно там. Чуть позже Хорошин был доставлен в больницу.

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34-летний Максим по-прежнему в 3-й городской больнице. Мы поговорили о том, что с ним происходило, как он себя чувствует, и о поддержке от людей. (подробности)