Политтехнолога Виталия Шклярова 19 октября выпустили из СИЗО КГБ

Освобожден из СИЗО КГБ политтехнолог Виталий Шкляров. Фото: "Беларуская праўда"

Политтехнолога Виталия Шклярова в понедельник, 19 октября, выпустили из СИЗО КГБ. Ему была изменена мера пресечения на домашний. Выпустили Шклярова под поручительство Юрия Воскресенского. Об этом сообщила «Новая газета» со ссылкой на адвоката Шклярова.

Шкляров присутствовал на встрече с Лукашенко в СИЗО КГБ, которая состоялась 10 октября.

Напомним, что Виталий Шкляров был задержан 29 июля. Чуть позже ему было предъявлено обвинение по части 1 статьи 342 – «Организация и подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок. Адвокат Виталия также сообщал, что в СИЗО его подзащитный переболел коронавирусом.

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