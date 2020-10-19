Министр по налогам и сборам: Несмотря на непростые экономические условия, пока не планируется повышать налоговую нагрузку

В Министерстве по налогам и сборам рассказали, что не планируют повышать налоговую нагрузку. Фото: БелТА

Министр по налогам и сборам Сергей Наливайко в программе «Главный эфир», которая выходит на телеканале «Беларусь 1», рассказал, что, несмотря на непростые экономические условия, пока не планируется повышать налоговую нагрузку.

- Последовательно, несмотря на непростые экономические условия, несмотря на ситуацию с коронавирусом, мы уверены в той позиции, что не стоит увеличивать налоговую нагрузку. В подобном ключе планируем работать и в 2021 году, - рассказал Наливайко.

Также министр по налогам и сборам сообщил о том, что Налоговый кодекс уже практически готов.

- Одним из важных изменений в нем для плательщиков станет введение с 2021 года экстерриториального принципа обслуживания для ИП. Подобный принцип уже действует для физических лиц. И он смог подтвердить свою эффективность, - заявил Наливайко.

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