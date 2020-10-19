Белоруску Ирину Гурскую на Кипре убил аниматор из Литвы

Тело 36-летнией белоруски Ирины Гурской нашли в жилом доме в Лимассоле – это на Кипре.

Тело 36-летнией белоруски Ирины Гурской нашли в жилом доме в Лимассоле - это на Кипре. Ирина - бывшая жена известного белорусского ИТ-бизнесмена Юрия Гурского, который также живет на Кипре.

Женщину обнаружил мертвой ее 15-летний сын. По словам мальчика, он услышал шум и, когда зашел в спальню, увидел свою мать в луже крови. Помимо сына-подростка у женщины есть еще двое детей - 3 и 6 лет.

Полиция взялась за расследование. Уже тогда полиция выдала ордер на арест ее друга, 29-летнего гражданина Литвы. Его объявили в розыск. Только сейчас стали известны шокирующие подробности этой истории, которую рассказывают местные СМИ.

Как выяснилось, 29-летний гражданин Литвы Аистис Микалаускас, работавший аниматором в отеле Лимассола и присматривавший за детьми Ирины Гурской, заявил, что с женщиной у него были не только дружеские отношения. Они познакомились в мае 2019 года. Изначально он якобы подрабатывал няней.

В июле 2020 года Ирина узнала о том, что парень зависим от азартных игр, регулярно делает ставки и крупно задолжал. Она просила для него деньги у бывшего мужа. Аистис не перестал делать ставки, в результате Ирина сказала, что отношения закончены и все, на что может рассчитывать аниматор, - это дружба. За неделю до убийства Ирина удалила Аистиса из всех социальных сетей и прогнала его, когда он в очередной раз пришел на порог. Тогда Аистис придумал план: избить бывшую возлюбленную, оставить ее без сознания и с помощью ее пальца разблокировать ее телефон, чтобы перевести все ее деньги на свой счет. Он сказал, что знает все пароли Гурской.

В ночь с 9 на 10 октября Ирина вернулась с прогулки ночью и легла спать. В момент, когда 29-летний аниматор пробирался через боковое окно в дом, женщина крепко спала. Аистис открыл дверь балкона изнутри дома и запустил внутрь своего друга. Он должен был стоять на карауле, ждать, пока Аистис завершит задуманное. 29-летний мужчина вошел в спальню жертвы, которая спала обнаженной в своей постели. Затем подошел ближе и ударил ее два или три раза по лицу. Ирина проснулась и попыталась защитить себя, но Аистис схватил ее. Она попыталась убежать, в результате оба упали на пол. Женщина начала громко кричать, но нападавший закрыл рукой ее рот и нос. Тогда она укусила аниматора, завязалась драка. Избивая ее, он положил подушку ей на лицо и попытался задушить. Какое-то время Ирина продолжала бороться. Но в итоге силы покинули женщину. Она издала последний звук и умерла. Аистис тем временем собрал все драгоценности и технику, которую смог найти.

На следующее утро он отправился из Лимассола в Никосию, где продал часть украденного. Там же Аистис купил новую одежду на смену своей, которая была в крови. Сходил в парикмахерскую, чтобы покрасить волосы. А еще он посетил букмекерскую контору и потратил оставшиеся деньги, вырученные от продажи вещей убитой. Затем он вернулся в Лимассол и попытался снова ограбить дом белоруски. Но сработала сигнализация, аниматор испугался и убежал. В этот момент, когда он брел от дома Ирины Гурской, его и задержали.