Под Гродно водитель Infiniti вылетел на встречную полосу и врезался в Audi. Погибла женщина

Под Гродно столкнулись два автомобиля. Один из водителей погиб. Фото: телеграм-канал МВД

Под Гродно водитель вылетел на встречную полосу и врезался в Audi. В результате аварии погибла женщина. Об этом сообщили в телеграм-канале МВД.

- Авария произошла в пятницу, 16 октября. Водитель Infiniti не смог справиться с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в Audi. За рулем автомобиля находилась 54-летняя женщина, - сообщили в ведомстве.

Женщина была оперативно доставлена в больницу, где позже умерла.

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