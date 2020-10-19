Погода в Беларуси на 20 октября: до 11 градусов тепла днем, но с заморозками ночью

Погода в Беларуси на 20 октября Фото: Инна КОРСАК

В Беларуси во вторник, 20 октября, воздух днем прогреется до 11 градусов тепла, но с заморозками ночью. Об этом сообщает БелТА.

В стране будет преобладать облачная с прояснениями погода. Осадков не ожидается. Местами в отдельных районах Беларуси ожидается слабый туман. Ветер ожидается западный от 5 до 10 метров в секунду, по северо-востоку он усилится до 14 метров в секунду, а днем в отдельных районах Могилевской и Витебской областей порывы ветра достигнут 18 метро в секунду.

Ночью ожидаются заморозки от минус 1 до плюс 5. Днем воздух прогреется до 11 градусов.

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